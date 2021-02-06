日職／旅美回歸第二人 平野佳壽重返歐力士當張奕隊友

由於新冠病毒影響，導致大聯盟自由市場流動緩慢，讓許多球員遲遲未尋得下家，而根據日媒《日刊體育》報導，旅美3年的日籍投手平野佳壽將回到日職老東家歐力士，補強牛棚陣容。

據報導，自從大聯盟去年賽季結束後，歐力士就對平野佳壽展開追求，並在1月正式提出報價，以留在美國為優先考量的平野佳壽，遲遲未等到美職球團提出合約，因此在今日決定回到老東家歐力士效力。

現年36歲的平野佳壽在2017年行駛海外自由球員權利，並順利加盟大聯盟響尾蛇，效力響尾蛇2年留下防禦率3.47、47個中繼點，而去年平野佳壽轉戰水手表現下滑，13場出賽繳出5.84防禦率、僅有4次救援點，水手季末也未給予續約。

平野佳壽也是繼另一旅美強投田中將大後，第二位回到日職體系的日本球員，平野佳壽預計將披上先前曾穿的16號戰袍，也成為旅日台將張奕的隊友。而近幾年歐力士終結者由增井浩俊及洋投狄克森（Brandon Dickson）把關，但兩人新賽季將轉任先發，辛基斯(Tyler Higgins)將持續擔任佈局投手，日美通算164救援的平野佳壽有望扛下終結者位置。