中職／艾迪頓也到了 兄弟4洋投、3洋教全數抵台

艾迪頓今年接任中信兄弟隊二軍投手教練，他在昨天攜家帶眷抵達台灣，3個小孩也一起入鏡向球迷打招呼，兄弟今年的所有外籍球員與教練也已經全數抵台。

艾迪頓曾為兄弟出賽4季，累積17勝15敗、防禦率4.37，去年轉任國際球探，為兄弟尋覓合適洋投，成績有目共睹，今年球季除了繼續為兄弟獵才洋將外，還多了一個身分，將擔任二軍投手教練，與王建民、鄭錡鴻一起協助投手養成。

艾迪頓在昨天帶著家人一起抵達台灣，他透過影片表示，「各位球迷朋友，我們抵達台灣了，要進行14天的隔離，我們很興奮來到這裡，也很期待2021年球季的各種可能性。」帶著3個孩子一起用中文說「球迷朋友，加油！」

今年受到疫情影響，各隊洋投、外籍教練來台程序更加複雜，何時抵台投入備戰備受關注，兄弟今年共有4名洋投萊福力、德保拉、歐尼爾、加百利，3名外籍教練除了艾迪頓外，還有一軍投手教練佛斯特、二軍打擊教練威爾森。

4名洋投日前已經全數抵台，萊福力、德保拉都已出關練球，歐尼爾、加百利正在隔離中，威爾森因去年球季結束後感覺台灣更安全，索性留在台灣，佛斯特則已在上個月出關，在艾迪頓抵台後，3名外籍教練與4名洋投已全數都在台灣。