快訊

投票時插隊？黃捷：完全是誤會！為影響投票向民眾致歉

部桃疫情有變化？醫護臨時接通知明起全院要抽血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／艾迪頓也到了 兄弟4洋投、3洋教全數抵台

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
艾迪頓今年接任中信兄弟隊二軍投手教練，他在昨天攜家帶眷抵達台灣。 聯合報系資料照
艾迪頓今年接任中信兄弟隊二軍投手教練，他在昨天攜家帶眷抵達台灣。 聯合報系資料照

艾迪頓今年接任中信兄弟隊二軍投手教練，他在昨天攜家帶眷抵達台灣，3個小孩也一起入鏡向球迷打招呼，兄弟今年的所有外籍球員與教練也已經全數抵台。

艾迪頓曾為兄弟出賽4季，累積17勝15敗、防禦率4.37，去年轉任國際球探，為兄弟尋覓合適洋投，成績有目共睹，今年球季除了繼續為兄弟獵才洋將外，還多了一個身分，將擔任二軍投手教練，與王建民、鄭錡鴻一起協助投手養成。

艾迪頓在昨天帶著家人一起抵達台灣，他透過影片表示，「各位球迷朋友，我們抵達台灣了，要進行14天的隔離，我們很興奮來到這裡，也很期待2021年球季的各種可能性。」帶著3個孩子一起用中文說「球迷朋友，加油！」

今年受到疫情影響，各隊洋投、外籍教練來台程序更加複雜，何時抵台投入備戰備受關注，兄弟今年共有4名洋投萊福力、德保拉歐尼爾、加百利，3名外籍教練除了艾迪頓外，還有一軍投手教練佛斯特、二軍打擊教練威爾森。

4名洋投日前已經全數抵台，萊福力、德保拉都已出關練球，歐尼爾、加百利正在隔離中，威爾森因去年球季結束後感覺台灣更安全，索性留在台灣，佛斯特則已在上個月出關，在艾迪頓抵台後，3名外籍教練與4名洋投已全數都在台灣。

歐尼爾 德保拉

延伸閱讀

巴克利、歐尼爾評論惹人嫌 是苦口良藥還是傷人嘴砲？

NBA／歐尼爾槓爵士雙星 猶他議會趣味立法回擊

遭批「倚老賣老」 歐尼爾發IG反擊

NBA／歐尼爾激米契爾惹議 詹皇、KD加入戰局

相關新聞

中職／猿隊5場自辦熱身賽 都看得到轉播

樂天桃猿隊下周自辦熱身賽起跑，因防疫未開放球迷進場，球團今天宣布一系列自辦熱身賽都有轉播，球迷可透過轉播收看，了解球員春...

中職／艾迪頓也到了 兄弟4洋投、3洋教全數抵台

艾迪頓今年接任中信兄弟隊二軍投手教練，他在昨天攜家帶眷抵達台灣，3個小孩也一起入鏡向球迷打招呼，兄弟今年的所有外籍球員與...

日職／旅美回歸第二人 平野佳壽重返歐力士當張奕隊友

由於新冠病毒影響，導致大聯盟自由市場流動緩慢，讓許多球員遲遲未尋得下家，而根據日媒《日刊體育》報導，旅美3年的日籍投手平野佳壽將回到日職老東家歐力士，補強牛棚陣容。 據報導，自從大聯盟去年賽季結束後

中職／猿隊搞定「薪」情 陳禹勳續留「50萬俱樂部」

樂天桃猿隊昨天公布第二波調薪結果，成為今年中華職棒聯盟第一支談定全隊薪水的球隊，其中「守護神」陳禹勳加薪，月薪增加5萬元...

中職／陳子豪挑戰百轟 破泰山障礙

中職「百轟俱樂部」今年4人有機會叩關，統一獅隊蘇智傑的所剩差距觸手可及，最快開幕周就能喜迎百轟，中信兄弟隊陳子豪則可望成...

中職／蔡其昌春訓巡迴 看到潘武雄想起「心碎」回憶

中華職棒大聯盟會長、立法院副院長蔡其昌的春訓巡迴之旅進入第二天，今天到統一獅、中信兄弟隊探班，遇到潘武雄時想起去年還是球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。