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中職／猿隊5場自辦熱身賽 都看得到轉播

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊5場自辦熱身賽，球迷都可透過轉播收看。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊5場自辦熱身賽，球迷都可透過轉播收看。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊下周自辦熱身賽起跑，因防疫未開放球迷進場，球團今天宣布一系列自辦熱身賽都有轉播，球迷可透過轉播收看，了解球員春訓備戰狀況。

猿隊表示，感謝嘉義縣政府以及Eleven Sports支持，雖然防疫期間不便開放球迷觀賽，但球迷朋友鎖定Rakuten Monkeys YouTube頻道以及Eleven Sports體育家族，仍然可以透過轉播掌握桃猿春訓狀況。

猿隊將在2月8日、9日進行兩場隊內對抗賽，於嘉義縣棒球場進行，從12點50分開始，在猿隊官方YouTube頻道進行直播，由導播哥喬瑟夫搭配神秘球評，為球迷帶來猿隊春訓實況。

猿隊在2月21、24、25日下午1點分別對上味全龍富邦悍將、味全龍隊，21日的賽事將於下午1點在Eleven Sports app上直播，而有線電視Eleven Sports 1台則在當天晚上10點以D-Live方式呈現；24、25日的賽事，皆在有線電視Eleven Sports 1台和MOD211台進行直播。

味全龍 樂天桃猿 富邦悍將

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