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籃球／中華隊僅剩7人 8日重提名單決定是否出征

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華男籃由執行教練鄭志龍（中）。 報系資料照
中華男籃由執行教練鄭志龍（中）。 報系資料照

亞洲盃資格賽第三階段中華隊在上月底重新提交14人名單後，近日又有球員陸續退訓，僅剩下7名球員可用，中華籃球協會副秘書長李雲翔也表示，將在8日重新提繳12人名單，並可能在當天決定是否赴卡達多哈參賽。

中華隊這次在組訓上可說是一波三折，在日前重新提繳14人名單後，先是璞園隊盧峻翔、吳家駿因傷退訓，裕隆隊後衛呂濟而也因為家人反對退出，九太隊中鋒吳宏興則是發生手指骨折的狀況，目前僅剩下7名球員能夠練球。

李雲翔指出，依照亞洲籃球總會規定，我國必須在8日提交12人名單，且每場出賽球員不能低於10人以下，儘管目前籃協已經在確認機位並讓隊職員進行核酸檢測，但在不強迫任何球員出賽的情況下，8日可能就會決定最終是否參賽。

國際籃球總會在日前就曾針對我國缺賽去年11月的亞洲盃資格賽第二階段賽事進行罰款16萬瑞士法郎及扣分懲處，而中華籃協也已經在日前提出申訴，至於第三階段如果再缺席是否會面臨更嚴厲的懲處，目前仍不得而知。

中華隊

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