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中職／蔡其昌春訓巡迴 看到潘武雄想起「心碎」回憶

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒會長蔡其昌（右）巡視各隊春訓狀況，統一獅隊潘武雄（左）回贈簽名球。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒會長蔡其昌（右）巡視各隊春訓狀況，統一獅隊潘武雄（左）回贈簽名球。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒大聯盟會長、立法院副院長蔡其昌的春訓巡迴之旅進入第二天，今天到統一獅中信兄弟隊探班，遇到潘武雄時想起去年還是球迷時的「心碎」回憶，潘武雄則回贈簽名球給會長。

蔡其昌昨天在祕書長楊清瓏、副祕書長王惠民及裁判長張展榮陪同下，南下探訪味全龍、樂天桃猿及富邦悍將隊春訓，今再探班獅隊、中信兄弟隊，了解教練與球員的春訓環境與場地狀況，並致贈加菜金。

到統一獅隊在高雄的春訓基地時，蔡其昌打趣說，大家都知道他接任會長之前是象迷，今天看到潘武雄，就想起去年總冠軍被全壘打的重傷害，心都碎了，不過蔡其昌也說：「這就是當球迷的趣味。」

蔡其昌隨後前往中信兄弟位於屏東縣的春訓基地探班，參觀完園區訓練及用餐環境，認為環境很舒適，這次春訓探班就是希望了解大家的訓練狀況，如果有能協助的地方，會全力來幫忙，讓教練、球員有更完善的環境。

明天蔡其昌將與屏東縣長潘孟安出席屏東熱帶農業博覽會，屏東縣政府與中職合作，由彩稻藝術結合中職五球團吉祥物及TEAM TAIWAN台灣犬圖誌，開幕儀式球星羅嘉仁、陳傑憲、廖乙忠、詹智堯及張耿豪將到場與球迷相見歡。

中華職棒會長蔡其昌（左）巡視各隊春訓狀況，南下屏東探班中信兄弟，與領隊劉志威（右）交換意見。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒會長蔡其昌（左）巡視各隊春訓狀況，南下屏東探班中信兄弟，與領隊劉志威（右）交換意見。圖／中華職棒聯盟提供

潘武雄 中信兄弟 統一獅

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