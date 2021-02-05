中職／春訓談薪成常態 猿隊跑第一當資優生
樂天桃猿隊今天公布第二波談薪結果，全隊完成薪資調整，猿隊是今年最快公布首波薪資、全部薪資的球隊，去年這兩項也是猿隊跑第一，中華職棒春訓仍在談薪已成常態。
猿隊去年2月1日公布首波調薪、6日公布全隊調薪結果，同時期其他三隊都靜悄悄，中信兄弟隊、統一獅隊則在10日才公布首波調薪結果。
兄弟去年雖有張志豪提出薪資仲裁，不過在2月29日隨著張志豪撤回仲裁，兄弟球團也公布全隊薪資，富邦悍將隊延續傳統，在4月8日一起公布全隊薪資。
中職去年球季受到新冠肺炎疫情影響，延至4月11日開打，猿隊、中信隊、悍將三隊至少有趕在開季前談定薪資，獅隊雖然全隊薪資大致談妥，但仍有潘威倫尚未敲定，直到球季開打後，在4月14日、潘威倫預計登板的前一天，才公布最後薪資。
回推到2019年，當時Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊的前身）在2月27日搞定全隊談薪已經是四隊最快，而周思齊、陳子豪提出薪資仲裁後，更直到6月14日仲裁結果才全數出爐。
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