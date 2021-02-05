中職／誰說牛棚不值錢 猿隊4後援投手月薪30萬起跳

樂天桃猿隊終結者陳禹勳，去年繳出生涯最差防禦率，不影響球季後談薪行情，獲得加薪5萬元，本季月薪58萬元寫下生涯新高；猿隊全員談薪完成，牛棚有4人月薪達30萬元以上。

陳禹勳長年擔任猿隊守護神，身價穩定攀升，2019年已經站上月薪55萬元，但該季僅為猿隊貢獻9次救援成功，43場出賽也寫下生涯新低，季後遭扣薪2萬元，降為53萬元。

陳禹勳去年開季狀況依然不穩，一度被拔終結者，改由王躍霖負責「關門」，季中才又交回陳禹勳手中，最終整季出賽62場，繳出6勝、5敗、12次救援成功、11中繼成功，防禦率5.37是生涯最慘數字，6次救援失敗則是追平生涯最差。

儘管帳面成績不佳，陳禹勳仍在今年敘薪獲得肯定，加薪5萬元，月薪站上58萬元。

猿隊去年有兩名投手出賽數60場以上，分別是陳禹勳（62場）、蘇俊璋（60場），勞苦功高都獲得加薪肯定，新球季月薪分別是58萬元、18萬元，加上月薪46萬元的王躍霖、賴鴻誠38萬元、黃子鵬30萬元，牛棚身價非凡，有4人月薪達30萬元以上。