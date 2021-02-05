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中職／薪資仲裁截止日 聯盟尚未收到申請
中職薪資仲裁受理時間為2月1日起的5個工作天，今天就是截止日，至下午5點為止，聯盟並未收到申請，但去年有郵寄送件的案例，今年預計也要到下周一，才能確認是否有人提出申請。
聯盟於2019年12月根據仲裁委員做出的決議，確認從每年2月1日起的5個工作天，為受理薪資仲裁的期限，去年首度實施。
去年至截止日當天下班前無人送件，但周末假期結束後，聯盟在周一收到張志豪透過經紀公司郵寄送達的薪資仲裁申請表，郵戳顯示為期限內寄出，經仲裁委員會確認後決定受理。
今年2月1日為周一，5個工作天，正好在今天到期，至下午5點前，聯盟未收到薪資仲裁申請。
史上共3人提出薪資仲裁申請，2019年球員工會理事長、中信兄弟隊周思齊開第一槍，隊友陳子豪隨後跟進，最終仲裁結果為周思齊遭駁回，陳子豪則是獲勝，成為打贏薪資仲裁庭球員第一人；2020年張志豪未進仲裁庭前，已與球團達成共識，張志豪撤銷申請。
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