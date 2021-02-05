現場重現／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

中職比賽轉播，從草創期要拜託電視台轉播，與時俱進出線轉播權利金，到1995年攀上15億元的顛峰，讓當時統一獅隊領隊郭俊男嚇了一跳，「是不是多寫了一個零」。

32年前中職開打，剛開始因為比賽時間長、轉播不容易安排，三家無線電視台對轉播興趣缺缺，最早只有中視在周日晚上10點、包給其他公司製作90分鐘的「職棒看中視」。

台視隨後加入轉播，但不是現場直播，僅在周六上午9點至12點錄影轉播。華視雖動作最慢，但在7月14日（周六）挪出熱門時段，現場轉播統一獅、味全龍隊之戰，首開職棒LIVE先河。

早期中職為了推展職棒，沒考慮收取電視轉播權利金，甚至要給付轉播單位工作費、便當。

職棒2年單場要給1000元、便當至少40個，但開幕戰、總冠軍賽、明星賽，都有每場權利金兩萬元的收入，這是史上第一次。

職棒3年所有比賽加起來的錄製費用1800萬元，平均一場中職要付2萬2500元，直接從各隊的票房收入均分扣除（當年贏隊收55％、輸隊拿45％門票收入）。

職棒4年結束後，中職第一次收到完整轉播權利金，與年代公司簽下3年9000萬元的轉播合約，也是轉播權利金的開始，更是台灣職業運動史上最高額的電視轉播權利金。

1995年8月，中職8到10年的電視轉播權利金提前公開招標，年代（國際股份有限）公司提出6億8400萬元續約，已經是外界難以想像的數字，但在7家投標廠商中，僅排第5。

當年有11家業者領標、7家投標，ESPN開出超過8億元的價碼，緯來則提出3年15億4584萬元的天價，郭俊男當時說：「是不是多寫了一個零？讓我猜10次，我都猜不出來。」

2014年，中職當時的會長黃鎮台曾和MP & Silva簽下6年21.42億元的轉播合約，每隊可分到史上最高的8925萬元，但後來MP & Silva片面解約，原本是史上最高合約，最後草草結束。

這幾年，中職不再介入轉播權利金洽談，交回各隊自行處理，有球隊自行委外錄製比賽交給頻道播出，另有各式載具管道的權利金入帳。