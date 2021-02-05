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中職／猿隊談薪完成 陳晨威加薪7萬、陳禹勳加薪5萬
樂天桃猿隊今天公布完成全隊談薪，也是今年第一支完成談薪的球隊，盜壘王陳晨威月薪獲得調增7萬元、新球季月薪24萬元，投手翁瑋均加薪8萬元、月薪19萬元，陳禹勳則是加薪5萬元，今年月薪58萬元。
猿隊公布談薪結果，林承飛月薪26萬元、加薪2.5萬元，陳晨威月薪獲得調增7萬元，新球季月薪24萬元；陽耀勳月薪則是24萬元，月薪增加5.5萬元，詹智堯月薪則是從20萬元調整至15萬元。
投手方面，翁瑋均月薪19萬元、加薪8萬元，蘇俊璋也獲得加薪，新球季一軍月薪為18萬元；終結者陳禹勳則是月薪增加4萬元，以月薪58萬元簽下一年約。
猿隊2月8日、9日進行兩場隊內賽，全隊在2月11日開始放年假，2月16日開工。
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