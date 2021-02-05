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中職／林樺慶兄弟春訓初登板 江坤宇挨觸身球無大礙

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林樺慶轉批中信兄弟球衣後在春訓隊內賽登板。圖／中信兄弟球團提供
林樺慶轉批中信兄弟球衣後在春訓隊內賽登板。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊今天舉行春訓第三場隊內賽，林樺慶首次登板，投2局僅被敲1安，送出2次三振，無失分，而陳琥則意外對江坤宇投出觸身球，所幸並無大礙。

林樺慶去年季後被樂天桃猿隊釋出，轉而披上兄弟球衣，今天在春訓首次登板狀況不錯，第2局上場先三振掉林吳晉瑋，再讓李聖裕、宋晟睿擊出飛球出局，下一局雖被林志綱敲安，再因觸擊推進、盜壘攻上三壘，不過連抓兩個出局數，安全下莊。

在另一隊的陳琥接替廖乙忠登板，第2局安全過關，不過3局續投面對第一個站上場的江坤宇，就投出頭部觸身球，所幸經過X光檢查無大礙，也回到球場，明天將持續觀察，陳琥投完2局被敲2安，無失分退場。

兄弟兩隊總計敲出6支長打，不過沒有全壘打，跟前兩場隊內賽相較有些熄火，首戰黃韋盛轟出陽春砲、第二場杜家明、曾頌恩都有開轟；今天也是兄弟最後一場隊內賽，9日開始對抗外隊，分別對上富邦悍將、統一獅隊。

陳琥 江坤宇 林樺慶

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