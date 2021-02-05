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中職／新球季比賽轉播 味全龍可望交給ELEVEN SPORTS
中職32年例行賽，各隊原有的主場賽事轉播頻道，基本上沒有變化，新軍味全龍隊則可望由ELEVEN SPORTS負責。
去年例行賽，富邦悍將隊在MOMOTV播出，緯來體育台負責中信兄弟隊， 統一獅、樂天桃猿隊則交給ELEVEN SPORTS。
今年各隊雖還沒有談到比賽轉播細節，但變動機率不大，ELEVEN SPORTS除了原有兩隊，另加入龍隊的比賽轉播，目前仍在洽談中，應不會有變化。
除了比賽轉播之外，兄弟今年也會增加在官方頻道Twitch的自製節目，另再規畫YouYube的節目製播，繼續加強新媒體的傳播功效。
中職目前電視轉播都交給球隊各自負責，權利金也由球隊自行洽談處理，由於收視載具普及、擴大，很難再有過去的「天價」出線。
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