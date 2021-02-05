中職／去年引領風潮的英語轉播 今年新賽季恐怕消失

去年中職領先全球開打，並在推特上進行英語轉播，帶動一陣熱潮，但今年恐怕無法比照辦理，中職接軌國際還得繼續努力。

中職去年季賽4月中旬開打，同時間，日職、韓職和大聯盟仍未決定例行賽開打時間，中職成為全球獨步舉行的職棒賽事，引發國外球迷注意。

為了讓更多國外球迷認識中職，轉播單位之一的ELEVEN SPORTS，也順勢在推特進行英語轉播，首次嘗試累積近65萬人次觀看，效果頗佳。

之後富邦悍將、中信兄弟隊也各自推出英語轉播，共為國際推展而努力，但在韓職開打後，國際關注度下滑，主因是韓職有國際屬性的電視台轉播，搶走大部分球迷。

下半季英語轉播的熱度繼續下滑，悍將隊只剩下假日比賽提供服務，兄弟（由愛爾達負責）也僅在假日外語播報。

但去年英語轉播在總冠軍賽達到顛峰，第4戰在台南棒球場舉行的比賽，有兩百萬人次觀看，創下英語轉播單場最多人次觀看紀錄。

今年新球季，兄弟、悍將隊已確定沒有比賽英語轉播，ELEVEN SPORTS、愛爾達也沒有確認消息，仍須進一步討論，英語轉播可能成為「絕響」。