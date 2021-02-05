籃球／台中首辦3X3.EXE 台中車站獲年度最佳場地獎肯定

世界最大3X3籃球聯盟，去年首度在台舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」，並於台中進行台中場與台灣區最終賽，3X3.EXE PREMIER日前公布2020年度獎項，台中火車站在日本與台灣各賽場中脫穎而出，榮獲「年度最佳場地獎」殊榮。

台中市府運動局長李昱叡表示，台中打造「酷運動、酷城市」，當初選擇在台中火車站舉行，即是希望讓市民與來往的遊客感受台中運動城市的魅力。

3X3.EXE PREMIER指出，賽事於台中火車站2樓站前方廣場舉辦，新車站以「薄殼不捨紅磚、創新不離懷舊」概念，將原台中火車站的建築美學元素轉化至新站的建築細節中，並結合鄰近一中商圈、第二市場、帝國製糖廠台中營業所等商圈與景點，將台中健康樂活的運動城市形象行銷全國與國際。

李昱叡表示，感謝聯盟評審青睞台中市，另特別感謝FIBA3X3台灣推廣團隊「Absolute3X3」、「3X3.EXE PREMIER」與市府攜手合作，讓賽事在台中精彩呈現。市府積極推廣3對3籃球運動，希望透過舉辦大型賽事讓球員盡情展現球技，並吸引各地球迷到台中來，進一步打造台中成為「3對3籃球城市」。

運動局說明，「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」去年於日本及台灣登場，台灣區賽事在台中等地進行城市循環賽，日本則在東京體育館舉行。3對3籃球賽激烈、精彩，深受青少年朋友喜愛，除提供球員切磋球藝的舞台，也讓更多民眾認識國際3對3籃球賽。