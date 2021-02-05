中職／核酸檢驗遇到阻礙 悍將隊洋將到齊時間難料

富邦悍將隊新球季洋將陣容龐大，但目前只有羅力、索沙抵台，邦威、傑斯雖預定周末出發，但不見得可以如期報到，納恩斯和育成洋將優瑪還在等待核酸檢驗報告，來台時間無法確認。

羅力、索沙已經完成14天的居家檢疫，已「出關」在新莊棒球場展開練習，邦威、傑斯的簽證、機票雖都沒問題，但還要等待核酸檢驗陰性報告出爐才能出發。

納恩斯、優瑪的簽證還在作業中，核酸檢驗也尚未進行，出發行程更是難料，依照目前國內防疫規定，來台後還要進行14天居家檢疫、7天自主健康管理，若再拖下去，恐怕連開季都無法趕上。

悍將隊大手筆補強外籍兵團戰力，顯見爭霸強烈企圖，但受到疫情影響，開季初期恐怕無法全數到位，調整定位仍需要花一些時間。