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棒球／甲組成棒登記少義守、台觀 林煜清加入高苑

中央社 / 台北5日電
林煜清。本報資料照片
林煜清。本報資料照片

國內甲組成棒球隊註冊登記於1月底截止，此次社會成棒隊多屏東縣、增至10隊，大學成棒隊少了義守大學、台灣觀光學院棒球隊，目前31支球隊提出申請，退役球星林煜清加入高苑教練團。

根據規定，國內成棒甲組球隊須於每年1月1日至31日向中華民國棒球協會登記註冊，去年社會成棒隊綺麗珊瑚隊從2隊合併為1隊，社會隊減為9隊，今年屏東縣成棒隊成立，也已經通過成立申請，今年社會成棒隊回到10隊規模。

屏東縣成棒隊總教練為余進德，另有教練黃龍義、蕭任汶，3個重返業餘球員名額，分別為蔡友達、王英山、張煒謙。

大學成棒隊今年隊數減少，義守大學棒球隊解散，台灣觀光學院棒球隊去年打完全國成棒甲組春季聯賽，因為經費不足，球員陸續轉走，也確定解散。

目前已經提出申請的球隊，社會隊共計10隊、大學隊21支球隊，中信金融學院棒球隊尚需補件，若完成註冊登記，今年成棒甲組球隊將有32支球隊。

今年大學隊教練團也有新面孔，退役球星林煜清加入高苑科大棒球隊，開南大學換贊助商，過去維輪實業長期贊助，今年有新的贊助商，參加春季聯賽將以「中國石油棒球隊」參賽，新北市成棒隊也有冠名贊助商，全名為新北禾聯棒球隊。

棒球 春季聯賽 林煜清

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