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棒球／屏東成棒隊審核通過 春季聯賽事第一個賽事
去年12月公告成立的屏東成棒隊，送件中華棒協審核通過，正式成為國內第10支甲組成棒隊，3月24日開打的春季聯賽將首度亮相，並可望擔任開幕戰主角之一。
屏東縣政府去年12月公告成立城市棒球隊，徵選教練團、球員，有17名教練、76名球員報名，日前公布入選名單，總教練為余進德，另有打擊教練黃龍義、投手教練蕭任汶，球員則有26人。
屏東棒球隊已將相關文件送交棒協審核，雖還沒完全審查完畢，但已算提前「過關」，成為國內第10支甲組成棒隊，各參加各項賽事。
目前國內甲組成棒隊另有台灣電力、合作金庫、安永鮮物、台北興富發、新北市、桃園航空城、台中市、台南市及台東綺麗珊瑚隊，高雄市仍是六都中唯一沒有球隊的城市。
今年成棒春季聯賽預定3月24日開打，若無意外，首戰在三重棒球場舉行，由新北市出戰屏東縣。
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