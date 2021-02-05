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日職／仍未放棄旅外夢想 澤村拓一悄悄赴美親自談判

聯合新聞網 / 綜合報導
根據日本媒體報導，澤村拓一已於昨日悄悄赴美，希望增加與美職球隊簽約機會。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團
根據日本媒體報導，澤村拓一已於昨日悄悄赴美，希望增加與美職球隊簽約機會。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團

季末取得海外球員資格的後援投手澤村拓一，直至今日仍未與大聯盟球隊達成共識，而根據日本媒體報導，澤村拓一已於昨(4)日悄悄赴美，希望增加與美職球隊簽約機會。

澤村拓一經紀人包格斯(John Boggs)先前曾表示，至少6支隊伍對澤村表達興趣，甚至認為他具有擔任終結者的實力，包格斯也相信澤村將在1月完成簽約，但直至今日仍未有消息，因此也讓澤村拓一決定前往美國，期盼能親自接觸各球團。

去年賽季初，澤村拓一因表現不佳遭到巨人交易至羅德，沒想到卻成為羅德進入季後賽的大功臣之一，出賽22場拿下13個中繼點、1次救援成功，繳出防禦率1.71的完美表現。

而日前羅德球團社長河合克美也希望能將澤村拓一留在陣中，並空出14號球衣等待他回歸。

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