中職／蔡其昌訪各球隊 盼今年如期開幕、觀眾進場

剛上任中華職棒大聯盟新會長、立法院副院長蔡其昌，今天到中信兄弟位在屏東縣鹽埔的春訓基地探班打氣，並致贈加菜金。蔡其昌說，他相信指揮官陳時中對疫情掌控能力，希望今年球賽能如期開幕，讓觀眾進場。

蔡其昌說，他訪視5個球隊，第一次到中信兄弟在屏東的訓練基地，總結起來屏東的環境最舒服、條件最好，勉勵兄弟隊有這麼好的環境，繼續加油，也可以有更好的成績。

蔡其昌參觀訓練基地，看到餐廳環境，蔡其昌說，用餐環境很舒適、很羨慕，希望未來每個球團都能以這樣春訓基地概念，有完善的設備，隊球員來說是很大鼓舞。