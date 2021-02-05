日職／過往最大宿敵變隊友 田中回鍋大利多

時隔8年，田中將大再度重返老東家樂天，讓棒球界一片譁然，而這幾年間日職也產生許多變化，非常多主力球員未曾與田中有過交手經驗，日媒《Full-Count》也整理出過去日職打者對戰田中的打擊成績，而台灣好手陽岱鋼、強打淺村榮斗也名列其中。

《Full-Count》指出，田中效力樂天7年，拿下99勝55負、防禦率2.30的成績，也因此普遍打者通常對他打不好。

在對戰20個打席以上的球員當中，就屬淺村榮斗對田中打擊率最高，23個打席中打出10支安打，打擊率高達4成34，不過當時在西武的淺村已轉投至樂天，本賽季將與田中成為隊友。

而從田中本賽季可能得經常面對的洋聯球員來看，羅德外野手有著對戰3成33的打擊率，而曾效力阪神的羅德老將內野手鳥谷敬，過去在兩聯盟交流賽上對決田中22個打數當中繳出9支安打，對戰打擊率4成09。

與田中有過最多交手經驗的打者為坂口智隆，兩人交戰83個打席、打擊率3成29，但目前坂口智隆效力於養樂多，預計兩人對決機會不多；接下來則是台灣好手陽岱鋼，75個打席僅繳出1成04打擊率，更苦吞30次三振。

在假想敵軟銀陣中，松田宣浩面對田中75個打席僅有2成打擊率，長谷川勇也對戰70打席的打擊率則為2成60，而曾說過不希望田中回歸樂天的強打柳田悠岐，面對田中打擊率則為2成63。

從田中身上擊出最多全壘打的則是西武中村剛也，雖然對戰打擊率僅有2成77，但擊出多達6發全壘打，現效力於巨人的中島宏之則是以3轟居次。