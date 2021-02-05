中職／去年蘇智傑錯過 今年換陳子豪挑戰最年輕百轟

去年統一獅隊蘇智傑錯過刷新最年輕百轟打者紀錄，今年輪到晚了他1年又1天出生的中信兄弟隊陳子豪有機會挑戰，他若能在本季補足14轟、完成生涯百轟里程碑，不管在哪天達陣，都鐵定會是新科最年輕百轟紀錄保持人。

中職2013年開放高中應屆畢業生參加選秀，時至今日，未滿20歲就在一軍站穩腳步的超級新秀不在少數，但在張泰山的年代，19歲跨進職棒殿堂，他是異類中的異類。

出道早，讓張泰山長年保有多項障礙級的紀錄，最年輕百轟打者這塊招牌，高掛了超過17年，才出現挑戰者。

張泰山在2003年4月29日集滿百轟時，年僅26歲又180天，蘇智傑生日為1994年7月28日，若能在去年完成百轟，就能將張泰山擠下最年輕寶座，但他最終差2轟要在今年補足，已確定錯過機會。

接下來輪到1995年7月29日出生的陳子豪握有挑戰機會，他目前距離百轟還差14轟，若能在今年球季達陣，就會是史上最年輕百轟打者。

中職史上共累積22名百轟打者，僅6人在30歲以前完成，除了張泰山外，還有林智勝（28歲90天）、朱育賢（28歲257天）、彭政閔（29歲63天）、鷹俠（29歲127天）、林益全（29歲312天）。

達陣百轟時年紀最大紀錄保持者，則為黃忠義的38歲又307天，共花1286場、5599打席、4867打數完成百轟，全數都是最慢紀錄。