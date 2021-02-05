中職／「百轟俱樂部」已有22人 今年4人來叩關

中職31年來共累積22名百轟打者，今年共4人有機會叩關，統一獅隊蘇智傑的所剩差距已在觸手可及，最快開幕周就能喜迎百轟，中信兄弟隊陳子豪則可望成為最年輕百轟打者。

今年中職比賽用球恢復係數下修，打高投低的年代可能畫下句點，對於追逐百轟里程碑的重砲們來說，累積全壘打的步伐可能放慢。

目前距離百轟最近的打者為蘇智傑的98轟，獅隊為去年總冠軍，擁有在開幕戰作東的「特權」，新賽季在3月13日、14日分別對上兄弟、味全龍隊，蘇智傑在開幕周就有機會成為百轟打者，成為史上第23人。

富邦悍將隊蔣智賢以94轟跟在後面等領號碼牌，接著是樂天桃猿隊郭嚴文88轟、中信兄弟隊陳子豪86轟，都有機會在今年達陣。

郭嚴文今年首度接下猿隊隊長頭銜，除了要帶領團隊重新找回冠軍風采外，也期望個人成績能揮別去年的低潮，他已連3季10轟起跳，單季最多轟為2019年的17轟，今年有機會補足百轟。

陳子豪今年7月29日才要滿26歲，而史上最年輕百轟紀錄保持人張泰山，2003年4月29日集滿百轟時為26歲又180天，陳子豪只要能在今年球季達陣，都鐵定會是新科最年輕百轟打者。

在陳子豪之後，還有胡金龍80轟、詹子賢74轟，但胡金龍因群組失言風波遭持續冷凍，等同已喪失追逐百轟的機會，而詹子賢曾在2019年單季敲26轟，但今年遇上「不彈球」，要在本季完成百轟難度極高。