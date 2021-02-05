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日職／稻葉篤紀巡視阪神 將陳偉殷列為奧運假想敵
沖繩有多支日職球隊在此展開春訓，備戰東京奧運的日本國家隊監督稻葉篤紀到此尋訪人才，昨天到阪神隊時也特別關注台灣左投陳偉殷的狀況，以「假想敵」的角度收集資訊。
稻葉篤紀昨天造訪阪神虎隊春訓，對於捕手梅野隆太郎給予高評價，認為打擊、守備都不錯，而腳程快是最大魅力，另外藤浪晉太郎看起來也重拾威力，日本媒體則推估，日本隊的先發投手會是田中將大、千賀滉大、菅野智之、大野雄大等人。
「日刊體育」的報導中提及，稻葉篤紀除了觀察日本隊球員，也關注陳偉殷的狀況，雖然知道台灣尚未取得東京奧運門票，「但陳偉殷有可能會加入國家隊代表」。
無獨有偶的是，昨天中華職棒會長蔡其昌在巡視各隊春訓時，也被問及是否會爭取陳偉殷加入中華隊，蔡其昌表示，只要總教練洪一中認為是重要戰力，就會盡全力來爭取。
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