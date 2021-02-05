快訊

部桃清零計劃完成、首批疫苗誰先打 陳時中下午2時說明

案908宜蘭活動足跡外流 竟是刑警大隊偵查佐洩密！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／稻葉篤紀巡視阪神 將陳偉殷列為奧運假想敵

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「日刊體育」的報導中提及，日本國家隊較頭稻葉篤紀來到阪神虎春訓，除了觀察日本隊球員，也關注陳偉殷的狀況。 截圖自阪神虎官方網站
「日刊體育」的報導中提及，日本國家隊較頭稻葉篤紀來到阪神虎春訓，除了觀察日本隊球員，也關注陳偉殷的狀況。 截圖自阪神虎官方網站

沖繩有多支日職球隊在此展開春訓，備戰東京奧運的日本國家隊監督稻葉篤紀到此尋訪人才，昨天到阪神隊時也特別關注台灣左投陳偉殷的狀況，以「假想敵」的角度收集資訊。

稻葉篤紀昨天造訪阪神虎隊春訓，對於捕手梅野隆太郎給予高評價，認為打擊、守備都不錯，而腳程快是最大魅力，另外藤浪晉太郎看起來也重拾威力，日本媒體則推估，日本隊的先發投手會是田中將大、千賀滉大、菅野智之、大野雄大等人。

「日刊體育」的報導中提及，稻葉篤紀除了觀察日本隊球員，也關注陳偉殷的狀況，雖然知道台灣尚未取得東京奧運門票，「但陳偉殷有可能會加入國家隊代表」。

無獨有偶的是，昨天中華職棒會長蔡其昌在巡視各隊春訓時，也被問及是否會爭取陳偉殷加入中華隊，蔡其昌表示，只要總教練洪一中認為是重要戰力，就會盡全力來爭取。

陳偉殷 稻葉篤紀 阪神虎

延伸閱讀

日職／陳偉殷當「偽投教」 高橋遙人想挖寶

日職／陳偉殷首進牛棚練投 美日通算百勝倒數

MLB／派卓亞對台灣強投有一套 稱霸陳偉殷的被敲安打榜

日職／睽違10年首度進行春訓 陳偉殷：氣氛相當好

相關新聞

日職／稻葉篤紀巡視阪神 將陳偉殷列為奧運假想敵

沖繩有多支日職球隊在此展開春訓，備戰東京奧運的日本國家隊監督稻葉篤紀到此尋訪人才，昨天到阪神隊時也特別關注台灣左投陳偉殷...

中職／打者「球」助無門 今年難見30轟

中職近6季瘋狂出現3000轟，打高投低的現象讓不少投手叫苦連天，今年比賽用球恢復係數降低，各隊又積極補強洋投戰力，打者面...

中職／厚植農場 兄弟登錄68人最多

中華職棒聯盟昨天公布五球團註冊名單，味全龍隊僅有41人未達低標，原因在於五洋將受到隔離影響，仍待補件，而富邦悍將隊胡金龍...

中職／第六隊在高雄未定 一軍賽事先返澄清湖球場

中職新任會長蔡其昌昨天到澄清湖棒球場拜會市長陳其邁，檢視各區域空間改善狀況，包含草皮保養、選手訓練室內健身器材、貴賓室包...

日職／就愛這一味！田中將大未開訓先合體偶像女團

從7年前往美國大聯盟發展之前，田中將大就一路與女子偶像團體「桃色幸運草Z」合作，選用她們的歌曲做為出場曲，從2012年在樂天金鷲隊第一首「走れ!」開始，以及後來在美國大聯盟洋基隊效命期間幾乎年年都有，

中職／悍將46人首波註冊名單 胡金龍、張進德未列入

中華職棒聯盟今天公布新球季各隊註冊名單，去年陷入「冰風暴」的胡金龍被富邦悍將隊列為合約所屬，較令人意外的是，捕手張進德也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。