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日職／就愛這一味！田中將大未開訓先合體偶像女團

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大長年與偶像女團「桃色幸運草Z」合作，如今回到日本又再合體。 擷圖自桃色幸運草Z官網
田中將大長年與偶像女團「桃色幸運草Z」合作，如今回到日本又再合體。 擷圖自桃色幸運草Z官網

從7年前往美國大聯盟發展之前，田中將大就一路與女子偶像團體「桃色幸運草Z」合作，選用她們的歌曲做為出場曲，從2012年在樂天金鷲隊第一首「走れ!」開始，以及後來在美國大聯盟洋基隊效命期間幾乎年年都有，總共合作10首曲目，如今田中將大回到日本，仍是選擇繼續與這個女團合作，特別本月24日她們要出版收錄歷年出場曲的專輯，田中將大還特別在尚未加入球隊集訓前，就先在樂天球場現身與女團合作拍片。

田中將大在美國大聯盟的出場曲，都引起美國媒體記者的側目，去年8月的「「On Your Mark」讓不少記者驚羨不已。

如今回到日本，田中將大還是最喜愛這一味，以最帥氣一面與女團成員們合作拍片，今天「桃色幸運草Z」官方網站釋出視頻，看得出來雙方都非常開心，也有可能繼續由她們來演唱出場曲，這段與這支多年偶像女團相交情誼，成為佳話。

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