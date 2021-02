日職／就愛這一味！田中將大未開訓先合體偶像女團

從7年前往美國大聯盟發展之前,田中將大就一路與女子偶像團體「桃色幸運草Z」合作,選用她們的歌曲做為出場曲,從2012年在樂天金鷲隊第一首「走れ!」開始,以及後來在美國大聯盟洋基隊效命期間幾乎年年都有,總共合作10首曲目,如今田中將大回到日本,仍是選擇繼續與這個女團合作,特別本月24日她們要出版收錄歷年出場曲的專輯,田中將大還特別在尚未加入球隊集訓前,就先在樂天球場現身與女團合作拍片。

田中將大在美國大聯盟的出場曲,都引起美國媒體記者的側目,去年8月的「「On Your Mark」讓不少記者驚羨不已。

Masahiro Tanaka has a new warmup song this year. pic.twitter.com/orNh98Nb7r