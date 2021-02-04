中職／悍將46人首波註冊名單 胡金龍、張進德未列入

中華職棒聯盟今天公布新球季各隊註冊名單，去年陷入「冰風暴」的胡金龍被富邦悍將隊列為合約所屬，較令人意外的是，捕手張進德也在註冊名單外。

胡金龍去年因群組留言風波被降下二軍後，直到球季結束都未再出賽，而今天公布的註冊名單中，複數年合約最後一年的胡金龍未被列入，屬於合約所屬球員，富邦悍將領隊蔡承儒日前曾表示，對於胡金龍今年的計畫會跟去年一樣。

悍將隊去年季中選秀以第一指名選進張進德，成為球隊攻擊重心，但因膝傷問題，出賽53場只蹲捕12場，休季後將強化膝關節穩定度列為首要目標，悍將隊並未將他列入首波註冊名單，成為球隊6名捕手中，唯一列為合約所屬的球員。

富邦悍將隊今年球員總數為62人，其中46人為註冊球員、16人為合約所屬球員，球季開打前註冊人數應會增加，根據中職規定，在8月31日前，合約所屬球員都可隨時轉註冊，隔天就可在一軍出賽。