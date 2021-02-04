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中職／近6季瘋狂3千轟 新球季煙火秀恐消失

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林安可上季擊出32支全壘打。 聯合報系資料照
林安可上季擊出32支全壘打。 聯合報系資料照

中職新球季倒數37天，將於3月13日在台南球場由統一獅、中信兄弟隊進行開幕戰，由於比賽用球恢復係數降低，一般認為，球員個人、團隊全壘打數將會降低，過去打高投低的現象可望改觀。

中職從2015年起，全壘打產量爆增，當年出現429轟，比起前一季多了220轟，足足多出一倍以上，接下來2016年起依序是603轟、494轟、399轟、514轟、561轟；也就是說，中職光是近6季就出現3000支全壘打，球迷看得過癮，不少投手卻是叫苦連天。

中職2016年首次出現4隊全壘打都破百的瘋狂場面，全聯盟合計603轟、中信兄弟隊169轟分別改寫聯盟、單隊單季最多轟紀錄。

去年4隊全壘打數再度全部破百，兄弟和獅隊都是143轟、悍將138轟、猿隊137轟，全聯盟561轟也是單季第2多紀錄。

味全龍隊今年展開一軍賽事，中職從4隊增至5隊，球季賽也從240場增到300場，儘管多了60場，有助於提升聯盟全壘打產量，但各隊球員在春訓期間試打新球後，不少人感到「確實比較不會飛」，個人紀錄恐怕會有影響，單季30轟打者是否再現值得觀察。

中職 中信兄弟

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