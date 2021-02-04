中職／味全龍41人註冊未達低標 5洋將因隔離待補件

中華職棒聯盟今天公布五球團開季註冊名單，其中味全龍隊因疫情關係，五名洋將尚未註冊完成，名單只有41人低於規定仍待補件，五隊中以統一獅隊註冊55人最多，球員總數則是中信兄弟隊的68人排第一。

中職規定各隊需在開季30天前提出註冊名單，人數最多60人、最少46人，若註冊滿額，要再新註冊球員就必須將註銷其他球員，而已註冊球員若遭註銷，該季無法再於一軍出賽，今年因遇農曆年節假期，提前到昨天提交名單、今天進行公告。

新成立的味全龍隊今年可註冊五名洋將助陣，伍鐸、田澤純一、鋼龍、布里漢、赫雷拉是預定人選，但因疫情隔離關係，有部分文件暫時無法取得，未達註冊人數最低門檻，聯盟表示，會等到隔離結束後再行補件。

龍隊今年球員總數扣掉洋將共有61人，其中19名合約所屬球員、1名自主培訓球員，註冊41人是各隊最低，另外富邦悍將隊、中信兄弟隊都是剛好註冊滿46人，樂天桃猿隊47人、獅隊55人。

中信兄弟近期建軍方針之一為厚植農場，註冊人數雖是低標，但合約所屬21人加上自主培訓1人，總人數為五隊最多。

至於洋將中，獅隊泰迪、布雷克、猛威爾都已註冊，兄弟也註冊德保拉、萊福力兩人，不過悍將隊、樂天隊都找來4名以上洋將，考量洋將註冊限制下，暫未註冊任何一人。

根據中職規定，球隊不需一次註冊完所有的球員，合約所屬球員可隨時轉為註冊球員，隔天就可在一軍出賽，不過註冊人數上限為60人，8月31日是最後期限。