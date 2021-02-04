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中職／蔡其昌宣告好消息 澄清湖28場賽事近四年新高

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天率領團隊前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下會勘。圖／中華職棒聯盟提供
立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天率領團隊前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下會勘。圖／中華職棒聯盟提供

立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁面前宣布，今年球季統一獅隊、中信兄弟隊與味全龍隊共在此排定28場比賽，是2017年各隊落實屬地主義後的新高。

蔡其昌今天展開巡迴之旅，與中職秘書長楊清瓏、副秘書長王惠民、裁判長張展榮南下訪視五支球團春訓狀況，提前向各隊教練、球員們拜早年，並致贈加菜金。

今天在結束味全龍、富邦悍將、樂天桃猿隊的拜訪行程後，蔡其昌也率領團隊到澄清湖球場視察，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下，會勘球場草皮、室內牛棚區等設施。

蔡其昌表示，相信高雄已經做好準備要迎接新賽事，同時也對外公布，今年安排28場比賽在澄清湖棒球場舉行，例行賽以如期開打、開放球迷進場為目標，但也會與中央疫情指揮中心保持聯繫，配合各項防疫措施。

澄清湖棒球場上一次單季安排超過28場比賽是2017年的40場，隔年開始各隊多將賽事安排在主場，澄清湖球場場次依序下降到18場、15場，到去年因新冠肺肺炎疫情影響，各球隊也多將賽事安排在自家主場，避免移動，未在澄清湖球場舉行賽事。

中華職棒各隊中，猿隊（前身Lamigo桃猿隊）自2013年開始將主場安排在桃園球場，兄弟隊則是2015年開始認養台中洲際球場，悍將隊在2017年入主新莊球場，獅隊長期經營台南球場，龍隊今年則以天母棒球場主場賽事最多。

立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天率領團隊前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下會勘。圖／中華職棒聯盟提供
立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天率領團隊前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下會勘。圖／中華職棒聯盟提供

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