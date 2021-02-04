快訊

首波AZ疫苗抵台時間曝光 莊人祥：到貨一周後開打

COVAX首波疫苗配送名單有台灣？指揮中心證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭／企業聯賽新制上路 台中銀女隊僅留譚雅婷

中央社 / 台北4日電
台中銀行隊譚雅婷。圖／中華企業射箭聯盟提供
台中銀行隊譚雅婷。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽第3年選秀會將於2月18日舉辦，今年領隊會議中也達成共識，將取消各隊保留名單上限，不過上季排名墊底的台中銀行幾乎砍掉重練，女隊僅譚雅婷獲續留。

過去中華企業射箭聯賽結束後，各隊男、女最多僅可保留2名選手，其他箭客則得全部釋出，再重新報名選秀，今年有隊伍認為，應取消保留名單上限，讓各隊可長期培養選手，提議也獲得其他隊伍同意。

中華射箭協會秘書長李水河透露，今年各隊總計釋出14名選手，其中包括6男、8女，而賽季排名墊底的台中銀行，女隊僅留下王牌「射箭天后」譚雅婷，其他選手則全遭釋出。

來自南韓的箭客崔健，是聯盟首名「外籍選手」，上季他被台中銀行相中，季末他則和譚雅婷聯手在年終「黃金混雙」項目奪冠，實力受到肯定也獲母隊保留。

李水河表示，中華企業射箭聯賽第3年選秀會男、女仍維持各有20名選手報名的規模，各隊也不會設有選手名額上限，意味除各隊將可擴軍培養「二軍」，也能因應不同對手做陣容調整，除可讓比賽更有話題，也能增添更多變數。

去年賽季最終由寒舍集團射箭隊奪得年度總冠軍，而第3季中華企業射箭聯賽預計將於3月27日登場。

選秀 譚雅婷

延伸閱讀

疫情增溫 台中銀視訊抽獎犒賞員工逾千萬

MLB／秋信守旅美生涯恐告終 韓媒曝回國只能加入這一隊

中職／陳俊秀打擊表現比美恰恰 預言果然成真

遭批不聽專家建言 陳時中：現在比較先見之明沒有意義

相關新聞

中職／新軍挨打不足為奇 味全龍能超越俊國熊？

中職新球季將在3月13日開打，味全龍隊正式投入一軍賽事，從過去3次聯盟擴編球隊，職棒新軍第一個球季的戰績看來，龍隊本季勢...

中職／金剛18年前超慘 象隊單季全壘打竟然更低

再過38天，味全龍隊就要正式在一軍亮相，從中職過去新軍紀錄看來，樂天桃猿隊前身第一金剛隊不但穩居最後，更是史上戰績最慘的...

中職／抄襲？ 中國足球隊把中信兄弟「象」整碗捧去

中國足球昆明鄭和船工昨（2月3日）發表主視覺，然而其logo和台灣中信兄弟「猛象」logo幾乎如出一徹，引起兩岸網友熱議。 中國足球乙級聯賽球隊「昆明鄭和船工」3日發表的球隊視覺意象採用大象和帆

中職／蔡其昌宣告好消息 澄清湖28場賽事近四年新高

立法院副院長、中華職棒新任會長蔡其昌今天前往高雄澄清湖棒球場視察，在高雄市長陳其邁面前宣布，今年球季統一獅隊、中信兄弟隊...

射箭／企業聯賽新制上路 台中銀女隊僅留譚雅婷

中華企業射箭聯賽第3 年選秀會將於2月18日舉辦，今年領隊會議中也達成共識，將取消各隊保留名單上限，不過上季排名墊底的台...

中職／邦威、傑斯搞定簽證 悍將周末多添2洋投抵台

富邦悍將隊邦威、傑斯兩名洋投搞定簽證、訂好機票，只待取得核酸檢驗陰性報告就可出發，球團今天表示，兩名外籍選手預計在周末抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。