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射箭／企業聯賽新制上路 台中銀女隊僅留譚雅婷
中華企業射箭聯賽第3年選秀會將於2月18日舉辦，今年領隊會議中也達成共識，將取消各隊保留名單上限，不過上季排名墊底的台中銀行幾乎砍掉重練，女隊僅譚雅婷獲續留。
過去中華企業射箭聯賽結束後，各隊男、女最多僅可保留2名選手，其他箭客則得全部釋出，再重新報名選秀，今年有隊伍認為，應取消保留名單上限，讓各隊可長期培養選手，提議也獲得其他隊伍同意。
中華射箭協會秘書長李水河透露，今年各隊總計釋出14名選手，其中包括6男、8女，而賽季排名墊底的台中銀行，女隊僅留下王牌「射箭天后」譚雅婷，其他選手則全遭釋出。
來自南韓的箭客崔健，是聯盟首名「外籍選手」，上季他被台中銀行相中，季末他則和譚雅婷聯手在年終「黃金混雙」項目奪冠，實力受到肯定也獲母隊保留。
李水河表示，中華企業射箭聯賽第3年選秀會男、女仍維持各有20名選手報名的規模，各隊也不會設有選手名額上限，意味除各隊將可擴軍培養「二軍」，也能因應不同對手做陣容調整，除可讓比賽更有話題，也能增添更多變數。
去年賽季最終由寒舍集團射箭隊奪得年度總冠軍，而第3季中華企業射箭聯賽預計將於3月27日登場。
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