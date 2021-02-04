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運彩推新標的、春節三大加碼 PLG最快第二季開盤
台灣運彩去年未受新冠肺炎疫情影響，逆勢達成全年銷售額403億元的成績，為運動發展基金挹注超過40億元，而今年台灣運彩也將持續增加投注標的，包括新增桌球與格鬥兩個運動競賽，電子競技也將新增「絕對武力CS：GO」賽事，而即將到來的農曆春節連假，更將推出三大加碼活動，期盼吸引更多國人關注體育賽事。
台灣運彩總經理林博泰指出，去年受到新冠肺炎疫情影響，不少國際賽事都在3月中後陷入停擺狀況，運動賽事一度歸零，讓台灣運彩一度陷入沒商品可賣的狀況，不過在主管機關的協助以及中職於5月領先全球開打，6、7月賽事又陸續恢復，讓台灣運彩在下半年將缺的補回來，甚至超過原先設定的年度目標。
台灣運彩指出，去年足球銷售更寫下首次在非世足年超越棒、籃的紀錄，年銷售額來到新高的165億元，占整體銷售百分之41，也因為民眾外出減少，網路投注金額也首次超過120億元，占整體銷售的百分之30。
而今年台灣運彩也將持續追加投注標的，包括桌球和格鬥首度納入，電競也將新增「絕對武力CS：GO」賽事，至於去年底開打的PLG，林博泰則透露最快第二季才會納入投注標的，「PLG現在是第一個賽季，運彩開盤都需要歷史對戰數據，所以我們需要觀察一年後再來評估開盤的可能性。」
對於即將到來的農曆春節，運彩也推出三大加碼活動，包括3至16日籃球特尾樂獎金加碼最高8000倍，8至16日NBA、澳網、足球、排球增加單場及場中投注場次，以及10至16日24小時投注服務不打烊。
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