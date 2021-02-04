中職／金剛18年前超慘 象隊單季全壘打竟然更低

再過38天，味全龍隊就要正式在一軍亮相，從中職過去新軍紀錄看來，樂天桃猿隊前身第一金剛隊不但穩居最後，更是史上戰績最慘的球隊，應該很難被超越。

中職新球季3月13日開打，龍隊開幕日輪空，隔天在台南球場對決統一獅隊，儘管隊名和過去首支龍隊一模一樣，但聯盟在球團身分、各項紀錄認定上，現在的龍隊就是新球團。

金剛2003年和誠泰太陽隊一起成為中職新軍，投打戰力不足，在中職、台灣大聯盟合併的過度期，只經營一年就由La new熊隊接手，留下單季20勝9和71敗的難看數字。

中職史上只有兩隊單季勝率低於3成，金剛2成20最差，平均每打5場比賽才有一勝，1996年興農牛隊2成89居次。

牛隊在2012年吞下77敗，目前仍是單隊單季最多敗紀錄，2011年也有72敗，這兩年賽制都是各隊打120場；金剛2003年苦吞71敗，也是100場賽制最多敗場紀錄。

值得一提的是，金剛當年對戰兄弟象隊20場，竟然全年拿不到一勝，只有2和18敗，也讓象隊締造對戰單一球季20連不敗紀錄。

金剛2003年只有25轟，寫下單隊全壘打最少紀錄，猿隊現任教練蔡昱詳6轟是全隊最多，沒想到象隊2010年竟以22轟改寫紀錄，「恰恰」彭政閔就包辦8轟。