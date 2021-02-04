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中職／新軍挨打不足為奇 味全龍能超越俊國熊？
中職新球季將在3月13日開打，味全龍隊正式投入一軍賽事，從過去3次聯盟擴編球隊，職棒新軍第一個球季的戰績看來，龍隊本季勢必面臨苦戰，能否超越1993年俊國熊隊的勝率值得觀察。
中職過去31季出現3次擴編、3次縮編，龍隊今年首次在一軍亮相，成為第5隊，也是史上第4次擴編，結束2009年起連續12年只有4隊規模的場面。
中職首次擴編是1993年俊國熊、時報鷹隊入列（4隊變6隊），97年和信鯨隊亮相，職棒首次達到7隊規模，也是唯一一個7隊的球季。
2003年中職、台灣大聯盟合併，誠泰太陽、第一金剛成為中職新軍，史上第3次擴編（4隊變6隊）。
從這5支擴編新軍的首季戰績看來，新球隊第一年經常處於挨打局面，堪稱用敗場換取經驗，沒有任何一隊能在菜鳥球季拚進A級行列。
熊隊1993年40勝3和47敗、勝率4成60，年度排名第4，目前仍是職棒新軍最佳紀錄，鷹隊當年36勝2和52敗、勝率4成09，排名第5。
鯨隊1997年菜鳥球季打出39勝1和56敗、勝率4成11，在7隊排名墊底。
太陽、金剛在2003年更慘，兩隊都嘗過半季9勝4和37敗、勝率1成96的滋味，年度排名分居第5、第6；誠泰整季30勝6和64敗、勝率3成19，金剛只有20勝9和71敗，全年勝率2成20至今仍是聯盟單隊最差紀錄。
龍隊新球季首戰3月14日在台南球場對決統一獅隊，也是總教練葉君璋艱辛挑戰的第一步，他在月初開訓時表示，最近全世界第一年打職棒的戰績，最高好像有到4成5，希望勝率可超過這個數字，但坦言很難，「我們就拚拚看，踮腳尖有機會拿得到。」
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