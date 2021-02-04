中職／抄襲？ 中國足球隊把中信兄弟「象」整碗捧去

中國足球昆明鄭和船工昨（2月3日）發表主視覺，然而其logo和台灣中信兄弟「猛象」logo幾乎如出一徹，引起兩岸網友熱議。

中國足球乙級聯賽球隊「昆明鄭和船工」3日發表的球隊視覺意象採用大象和帆船及浪花作為圖騰，球隊官方微博發布指出，球隊的新隊徽是由雲南格致堂品牌營銷策劃有限公司設計：「新隊徽以高級藍，高級橙黃為主色調；大象是船工們的圖騰，象徵是一支雲南球隊。」但和中信兄弟的相比，幾乎只差在沒有戴棒球帽和棒球，顏色、甚至象臉上的設計都幾乎相同。

兄弟象2014年被中信集團接手後更名為中信兄弟，延續原本的大象作為吉祥物，並在2015年使用全新視覺形象，由傳統的可愛大象標誌，改成了霸氣威武的「猛象」徽章，獲得當時外界當時的一致好評，認為這很好的展現了中信兄弟是一支攻守兼具的勁旅。在2020年初中職領先全球開打時甚至吸引不少國外媒體目光。

若把兩張圖合的更近一點，相似度更高！

對抄襲一事，台灣球迷紛紛留言表示，「真的是山寨國」、「翻玩」、「第一次看到不想奪冠的球隊」。

而對岸網友似乎也看不下去，直言「明顯是拿人家的改的」、「啥雙胞胎啊，這就是一個胎！」、「那你還不如把隊名改成昆明鄭成功呢！」

據多家媒體報導，中信兄弟球團回應已知此事，將詢問法務意見後進行處理。