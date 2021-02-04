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日職／年薪前3傑達23.1億日圓 陽岱鋼3億並列14
日職12隊展開春訓，球員本季身價最新排名也出爐，旅日老將陽岱鋼和巨人隊5年合約最後一年，年薪仍是3億日圓，排名並列14（未計外籍球員），也是巨人第4高薪球員。
前洋基隊投手田中將大回歸老東家樂天隊，年薪破紀錄9億日圓位居榜首，巨人隊菅野智之8億居次，軟銀隊看板球星柳田悠岐6億1000萬名列第三，仍是日職野手最高薪。
日職新球季共有6人身價達5億日圓以上，樂天隊淺村榮斗、巨人隊坂本勇人、養樂多隊山田哲人5億並列第4。
日職去年團隊薪資最少是羅德隊，開季24億7590萬日圓，田中、菅野、柳田本季合計23億1000萬，逼近單一球隊薪資總和。
今年已公布的各隊本土球員薪水，年薪破億共有73人，其中18人超過3億日圓，陽岱鋼和西武隊増田達至、樂天隊則本昂大、中日隊大野雄大、廣島隊菊池涼介並列14。
巨人共有8人年薪破億，排名陽岱鋼之前是丸佳浩4億5000萬日圓。
日職各隊目前正在宮崎、沖繩進行春訓，備戰3月26日開打的新球季，陳偉殷推定年薪200萬美元（約合2億1032萬日圓），王柏融則是1億5000萬日圓。
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