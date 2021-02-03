中職／10年不見百勝投手 王溢正還有長路要走

統一獅隊老將潘威倫2010年完成百勝紀錄後，中職已連續10季未再出現百勝投手，富邦悍將隊洋投羅力今年有機會挑戰這項里程碑；至於下一個本土百勝投手暫時無解，樂天桃猿隊左投王溢正目前67勝，最快再拚三個球季才可能達標。

中職開打31年只有潘威倫（145勝）、勇壯（108勝）、謝長亨（100勝）完成百勝紀錄，從2011年至今未再出現第四人。

羅力效力中職8個球季投出90勝，落後兄弟象隊退役投手陳義信2勝，新球季超前躍居史上第四，看來沒有太大問題，但要達成百勝，除非要有水準以上的表現，才能成為史上洋投第二人。

羅力已滿36歲，去年出賽23場投出6勝11敗、防禦率5，寫下來台單季最差成績，未來體能、球技考驗更大，本季必須拚出個人第七次單季10勝紀錄，才能達到百勝門檻。

值得一提的是，中職史上只有潘威倫（325場）、謝長亨（216場）、勇壯（211場）達到200場先發紀錄，陽建福只差一場飲恨，目前同樣先發199場的羅力，今年首次登板就可如願。

各隊洋投長年包辦先發輪值，本土投手出賽空間遭到壓縮，王溢正目前67勝紀錄已在史上排名第10、現役第3，另兩名超過50勝的現役投手是王鏡銘（54勝）、鄭凱文（51勝），不難想見本土投手未來想達百勝，難度真的不低。

王溢正在中職8個球季67勝紀錄，近兩季包辦22勝，前年12勝是個人單季新高，從這個角度看來，最快2023年才有機會挑戰百勝。