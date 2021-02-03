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中職／統一獅首場隊內賽 古林睿煬飆速149公里

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天舉行春訓紅白隊內賽，投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天舉行春訓紅白隊內賽，投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉行春訓首場隊內紅白賽，為了讓投手能夠調整，每局限制用球數在20球左右，兩隊先發投手都有好表現，古林睿煬送出2次三振，最快球速來到149公里，施子謙連續解決8人次，未被敲安，

古林睿煬、施子謙今天限制都在35球、2局內，古林睿煬先發面對6名打者，被敲出2安打，但也有2次三振，兩支安打分別來自張偉聖、姚雨翔，但也三振掉江亮緯、陳重羽；施子謙未讓對手敲安，抓到4個飛球出局、2次滾地球出局，另外三振掉施冠宇及柯育民。

獅隊今天使用新球練習，打者還在熟悉狀況，其中姚雨翔狀況不錯，敲出2安，包括一支二壘打，陳重廷也有2安打演出，後段替補上場的陳傑憲、蘇智傑也各敲1安。

獅隊今起連續兩天舉辦隊內賽，農曆年前回師台南棒球場舉行兩場對外賽，分別是2月8日對上富邦悍將隊、9日對上中信兄弟隊。

統一獅隊今天舉行春訓紅白隊內賽，投手施子謙先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天舉行春訓紅白隊內賽，投手施子謙先發。圖／統一獅隊提供

施子謙 古林睿煬

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