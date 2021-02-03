聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／統一獅首場隊內賽 古林睿煬飆速149公里
統一獅隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉行春訓首場隊內紅白賽，為了讓投手能夠調整，每局限制用球數在20球左右，兩隊先發投手都有好表現，古林睿煬送出2次三振，最快球速來到149公里，施子謙連續解決8人次，未被敲安，
古林睿煬、施子謙今天限制都在35球、2局內，古林睿煬先發面對6名打者，被敲出2安打，但也有2次三振，兩支安打分別來自張偉聖、姚雨翔，但也三振掉江亮緯、陳重羽；施子謙未讓對手敲安，抓到4個飛球出局、2次滾地球出局，另外三振掉施冠宇及柯育民。
獅隊今天使用新球練習，打者還在熟悉狀況，其中姚雨翔狀況不錯，敲出2安，包括一支二壘打，陳重廷也有2安打演出，後段替補上場的陳傑憲、蘇智傑也各敲1安。
獅隊今起連續兩天舉辦隊內賽，農曆年前回師台南棒球場舉行兩場對外賽，分別是2月8日對上富邦悍將隊、9日對上中信兄弟隊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言