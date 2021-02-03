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日職／日本拚奧運棒球首金 稻葉期盼田中當領頭羊
日本備戰七月開打的東京奧運棒球賽，國家隊總教練稻葉篤紀今天前往沖繩金武町，視察樂天隊春訓，特別提到今年重返日職老東家的32歲巨投田中將大；稻葉表示，田中回歸是值得慶幸的事，他對加入國家隊有強烈意願，最近會和田中聯繫，希望能有新的進度。
日本曾在1984年洛杉磯奧運棒球賽奪金，但當時是表演賽，從1992年納入正式比賽項目後，從未獲得金牌，最佳名次是1996年亞特蘭大奧運拿到銀牌。
日本媒體強調，田中美日職棒通算177勝（日職99勝），這位前大聯盟投手若能披上國家隊戰袍，對於指揮官稻葉來說，沒有比這更好的強心劑。
稻葉指出，田中是經驗豐富的投手，想要獲得建議的年輕球員不少，期盼他成為引領日職的領頭羊。
田中打過2008年北京奧運、2009、2013年經典賽，今年重返樂天隊的加盟記者會上，也表達參加東京奧運的決心。
稻葉表示，田中是他在北京奧運時的戰友，同樣對該屆賽事感到懊悔（未奪牌），對國家隊也有著強烈熱情。
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