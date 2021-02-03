中職／被王維中帥到 汽車廠商找上門代言

新球季以「最帥」為目標的左投王維中，不僅場上球技吸睛，場外吸金功力也是一流，返台加入中華職棒後接到不少廣告邀約，知名汽車品牌Jaguar就被王維中「帥到」，找上門代言。

接獲汽車品牌代言幾乎是一級球星的認證，台灣棒球好手近年來就有彭政閔、陳金鋒、陽岱鋼等人拍攝汽車廣告，王維中在中職一球未投，就已被廠商看中，擔任Jaguar台灣品牌大使。

王維中在廣告影片中開著新款跑車，從球場出發，在北海岸繞行，擁有最快156公里球速的他，剛好連結上純種跑車New Jaguar F-TYPE的速度、挑戰自我的純粹樂趣。

王維中在代言知名啤酒品牌記者會上宣布投入中職選秀，當時西裝、油頭的造型，電翻不少粉絲，就連汽車廠商 Jaguar 也被帥到，認為符合新車款形象，進而展開聯繫、邀約。

廠商認為，創立於1935年的Jaguar，以性感迷人的英國跑車形象聞名全球，高度運動化取向的當家純種跑車F-TYPE與專業運動員的形象高度契合，同時今年將登上中職舞台的王維中是台灣頂尖運動選手，自然是擔任Jaguar台灣品牌大使的最佳選擇。

王維中第一次與汽車品牌合作，拍攝期間自然展現明星氣勢，也很有親和力，在北海岸拍攝期間即使天候不佳，仍展現敬業態度，完成拍攝，讓廠商讚譽有加。