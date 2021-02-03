韓職／吃了誠實豆沙包？ 卡本特自爆對中職用球不滿意

前桃猿洋投卡本特休賽季以50萬美元合約轉戰韓國職棒的韓華鷹，他在接受韓媒訪問時表示，自己更喜歡韓職的官方用球，其實不太滿意去年（中職）的用球。

中職彈力球風波在去年引起韓國媒體的關注，卡本特在記者會上被問到「反彈力大的台灣官方用球與韓職這邊的官方用球有何不同？」卡本特不諱言，表示自己更滿意韓職用球，「KBO用球比台灣的更小、更好握」，「更接近以前習慣用的球，我其實不太滿意去年的用球。」

除此之外，卡本特向韓媒解釋自己的優勢是耐投，被問到「去年在中職面對右打表現不佳，是否有補救措施？」他則表示，雖然挨很多安打、但其實投了很多好球，因保送上壘的情況也很少，「所以只要善用這項優勢，其實是可以彌補的。」

卡本特上個月抵達韓國，經兩週隔離後，本月初正式參與球隊位於巨濟島的春訓，他日前接受聯訪時表示，自己在這麼冷的天氣進行春訓還是第一次，很開心能接觸韓國文化、非常期待能夠趕快適應韓職。