中職／兄弟4洋投全抵達台灣 德保拉萊福力完成居家檢疫

中央社 / 台北2日電

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天宣布，洋將加百利昨天抵達，新球季找的4洋投都已在台灣，目前洋投德保拉、萊福力完成居家檢疫正自主管理，僅歐尼爾及加百利在居家檢疫。

兄弟球團在社群網站臉書（Facebook）表示，有美國、日本職棒經歷的加百利（Gabriel Ynoa）已抵達台灣；今年由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，外國人到台灣程序變更繁瑣，但讓台灣更安全，謝謝防疫、醫護團隊努力。

加百利透過影片說：「大家好，我是加百利。在這裡先跟台灣所有的球迷致上最特別的問候，我非常期待能在球場上見到大家～我將會用我最好的表現讓所有的球迷看到美好的棒球！也很高興能夠來到中信兄弟打球，謝謝！」

兄弟新球季4洋投到齊，德保拉（Jose De Paula）、萊福力（Mitch Lively）正在自主健康管理階段；前日職阪神虎隊洋投歐尼爾（Onelki Garcia）1月27日抵台。

洋將都要經14天居家檢疫加7天自主健康管理，但兄弟球團說，球團有提供完善設施可供訓練，期待4洋投居家檢疫、自主健康管理完成後與大家見面。

中信兄弟 歐尼爾 棒球

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