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中職／小龍太多待養成 味全可再增加教練人手

聯合新聞網 / Tzuyi
味全龍隊教練團目前有19人，但除了幾位資深教練外，其他教練經驗較為缺乏，而待養成球員又太多，人手恐怕不足。 聯合報系資料照片
味全龍隊教練團目前有19人，但除了幾位資深教練外，其他教練經驗較為缺乏，而待養成球員又太多，人手恐怕不足。 聯合報系資料照片

2021年中華職棒的重頭戲，莫過於睽違20年的味全龍重返戰場。去年他們全軍在二軍出賽，整體看起來戰力完整，也順利奪下總冠軍，但今年球隊拆分為一、二軍，在1月29日已經公告教練團分工名單。

龍隊一軍將由總教練葉君璋領軍，首席教練陳志偉、投手教練希伯特、牛棚教練郭勝安、打擊教練張泰山及克拉克、三壘指導教練林宗男、外野兼跑壘教練張建銘、內野教練高須洋介、體能教練邱世杰。這個安排中，葉君璋曾是冠軍教頭，搭配的林宗男有4年職棒教練經驗，陳志偉則在青棒及成棒執教多年，再搭配3位外籍教練，縱使張泰山及張建銘兩位退役球星的教練經歷不多，應不也會有太多問題。

二軍部分由另一名前龍將黃煚隆擔任總教練，首席兼內野教練林瑋恩、投手教練蕭一傑、投手教練張立帆、助理投手教練黃亦志、打擊教練吳宗峻、助理內野教練蘇柏豪、助理體能教練彭立堯。另外去年的首席教練尼爾托，則是被指派為二軍技術總監，任務為整合一、二軍戰力。這之中除了黃煚隆及尼爾托經驗豐富外，其餘7位的教練經驗只有0~1年，而且平均年齡僅29歲。

味全二軍除了黃煚隆及尼爾托之外，其他教練都只有一年以內的經驗，唯一亮點可能是蘇柏豪，他曾在美職翻譯期間協助訓練球員多年。 聯合報系資料照片
味全二軍除了黃煚隆及尼爾托之外，其他教練都只有一年以內的經驗，唯一亮點可能是蘇柏豪，他曾在美職翻譯期間協助訓練球員多年。 聯合報系資料照片

由於味全龍隊是重新組織的球隊，所有的人事都需要重新安排，許多新面孔在所難免，各隊同樣都有年輕教練會被放在二軍，跟著其他資深的教練一起學習以獲取經驗。教練團最大的優勢，當然是與同樣是年輕的球員沒有太大隔閡，溝通上會比較容易。不過問題在於龍隊的組織太特別，他們除了戰力外及擴編選秀加入的球員，整體陣容實在過於年輕，比其他球隊有更多需要養成的球員。

從球隊目前的安排來看，龍隊一軍多為具有職棒經驗的擴編選秀球員、洋將及戰力外球員，搭配如劉基鴻、李凱威等即戰力球員。大多數的年輕球員都會在二軍繼續磨練，因此他們的二軍教練應當是五隊中角色最為吃重的一隊，須肩負陣中多數球員養成的重責大任。不過負責養成的教練，除了一般的訓練外，需要很快速的幫助球員找出問題，包含姿勢或投、打、守各種機制的調整，甚至要注意每一位球員各方面的細節來經驗傳承。由於每個球員的需求、體能、習性等都不一樣，不能再使用傳統千篇一律的訓練方法，最重要的是要如何「因材施教」。

龍隊現在的教練團對於季前的訓練、調整，應當沒有太大問題，但球季開始便面臨考驗，因為有養成球員實戰經驗的葉君璋、曾協助葉總開創再生工廠的郭勝安、及有業餘經驗的陳志偉，都在一軍奮戰，無暇兼顧二軍養成。實際留在二軍這些教練，除了維持既定的訓練外，面對3、40人大軍，如何針對這麼多球員的狀況進行調整，低潮時能否找到問題及給予協助，這目前都是未知數。

龍隊比較有經驗的教練陳志偉、郭勝安等，都被安排在一軍，讓兼負許多球員養成重任的二軍教練團顯得經驗不足。 聯合報系資料照片
龍隊比較有經驗的教練陳志偉、郭勝安等，都被安排在一軍，讓兼負許多球員養成重任的二軍教練團顯得經驗不足。 聯合報系資料照片

不知道葉總是否已發現這樣的狀況，因此曾表示將用類似巡迴教練的方式，讓一、二軍教練團流通。不過遠水救不了近火，球員可能早已迷失，等不及有經驗的教練來補救。另一方面，巡迴反而讓這些教練變成客座型態，太多案例是球員努力向上後，客座教練一離開就恢復原樣。目前詳細的巡迴模式還不確定，也不一定會執行。

中華職棒過去雖有不少菜鳥教練成功提升球隊戰力的案例，但龍隊球員半成品實在太多，對同樣也缺乏經驗的教練來說負擔有點過重。這支球隊充滿不少天賦，或許增加更多的人手進來支援，減少教練團的壓力，增加球員學習的機會，對於養成工作應該會有更大的助益。

味全龍 葉君璋 張泰山 張建銘

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