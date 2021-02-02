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日職／春訓起跑看不到球迷 沖繩恐損失141億日圓

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

日職12支球隊1日起在宮崎、沖繩展開春訓，由於日本受到新冠肺炎疫情衝擊，各隊都在空蕩蕩的春訓基地練球，過去大批球迷熱情支持的場面完全消失，地方經濟損失慘重。

每年二月，日職共有8隊進駐沖繩春訓，根據當地Ryugin Research Institute的研究，前年春訓期間吸引92000名球迷造訪，帶來141億日圓（約合台幣37億6800萬）的經濟效果，這些數字現在恐怕歸零。

春訓熱鬧景象不再，養樂多隊看板球星山田哲人表示，沒有球迷到場，心情當然不同，很難保持動力，但這不能當做藉口。

日職去年開季晚了三個月，延到6月19日才開打，各隊出賽減為120場；今年熱身賽將從2月23日起展開，球季賽3月26日點燃戰火，各隊回到正常143場比賽。

日職官方針對疫情採取嚴格措施，球迷不能歡呼，球員不能擊掌、握手，就連在休息室洗澡都要分開，用餐也要保持社交距離。

養樂多 山田哲人

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