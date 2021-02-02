日職／陽岱鋼S班特打開轟 還是反方向全壘打

旅日老將陽岱鋼邁入和巨人隊5年合約最後一年，今年春訓被分在「S班」，和不少一軍主力球員一起訓練，今天在東京巨蛋練球第二天，轟出右外野反方向全壘打，調整狀況不錯。

巨人春訓「S班」成員都是老經驗選手，暫時留在東京巨蛋練球，5日再移動到沖繩那霸，加入其他隊友春訓行列，陽岱鋼開始調整腳步，全力備戰3月26日開打的球季賽。

今天在東京巨蛋既定練球行程結束後，陽岱鋼主動留下進行特打，面對教練石井琢朗餵球，不但把球轟上看台，還是右外野反方向，打擊手感很好。

陽岱鋼2017年以自由球員身分從日本火腿隊轉戰日本，簽下5年長約，單季年薪都是3億日圓，去年只出賽38場，寫下近11季新低，繳出打擊率2成38、全壘打1支、打點6分的成績。