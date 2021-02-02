中職／兄弟第2場隊內賽 杜家明、曾頌恩開轟

中信兄弟隊今天舉辦第二場隊內賽，杜家明、曾頌恩開轟，統一獅隊、富邦悍將隊本周也將進入隊內賽階段，樂天桃猿隊則於下周一、周二自家廝殺兩場。

各隊春訓本周進入實戰階段，兄弟率先開跑，上周五已經進行首場隊內賽，今天為第二戰，採模擬比賽、打10局、使用新球，每局從壘上有人打起，每打席也不限於球數0好0壞打起，杜家明面對鄭佳彥敲出三分砲，曾頌恩面對李吳永勤敲出滿貫砲。

其他打擊表現較佳的球員，包括前一戰開轟的黃韋盛，此役打滿全場，4打數敲出3安打，王威晨是3打數敲出2安打，潘志芳2打數敲出2安打。

除了鄭佳彥和李吳永勤外，其他登板投手還有魏碩成、楊達翔、吳蔚驊、曾家鋐、邱品睿、廖乙忠、陳琥、王梓安、陳柏豪、官大元、彭識穎。

兄弟安排3場隊內賽，本周五還要再打1場，獅隊明、後天在高雄國慶青埔球場進行紅白賽，悍將隊則於周六在嘉義市棒球場進行藍白賽，猿隊則晚一周，在2月8日、9日進行隊內賽。

今年首場對外賽為2月8日，悍將與獅隊交手，隔天兄弟對獅、悍將對兄弟，11日起各隊放年假，初五後開工，各隊滿檔對外熱身賽開打，2月26日展開官辦熱身賽，備戰史上首見的5隊賽季。