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中職／楊清瓏主持6搶1會議 去年討論出的大名單先不動
中華職棒聯盟今天召開今年度第一次6搶1奧運資格賽會議，楊清瓏上任中職秘書長，也一併接任中華隊選訓委員召集人，會議中確認去年曾討論出的大名單先不做更動，是否替換再由總教練洪一中決定。
受到全球疫情影響，6搶1奧運資格賽一延再延，目前預計於6月16至20日在洲際、斗六球場兩地進行，儘管能否順利開打還是未知數，但中華隊組訓作業照常起跑。
楊清瓏在今天會後表示，「今天會議的重點是，向所有委員做一些簡報重點，情蒐小組啟動，目前做的一些成果做了一些報告。」他指出，情蒐小組除了對於6搶1的參賽球隊情蒐，也針對目前在國內、國外的旅外球員評估，「都可以做為給洪一中總教練參考的依據。」
楊清瓏表示，「洪總過去所匡列的代表隊名單，目前依照這個方式，未來是否替換，再由洪總來報告。」去年針對中華隊組成，曾討論出一分大名單，正式的26人名單需在大名單內，大名單傳包括旅外球員、高中投手。
中華隊選訓委員8人名單進行微調，原任召集人的馮勝賢換成現任中職秘書長楊清瓏，棒協代表3人仍是許順益、龔榮堂、鍾宇政，中信兄弟隊丘昌榮、樂天桃猿隊林振賢維持不變，富邦悍將隊由施金典換成余文彬，統一獅隊由許聖杰換成劉育辰，新增味全龍隊張建銘。
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