韓職／新球季4月3日起跑 最強國家隊前進東京奧運

南韓職棒官方（KBO）今天正式宣布，新球季確定4月3日正式開打，10支球隊依照慣例，各打144場球季賽，衛冕冠軍的NC恐龍隊，開幕戰將在主場迎戰LG雙子隊。

南韓已取得東京奧運棒球賽門票，韓職將在7月19日到8月9日期間停賽，組成最強國家隊前進東京，現在就看新冠肺炎疫情能否有效獲得控制，以免對奧運造成影響。

韓職去年受到疫情衝擊，原定3月28日開季延到5月5日，儘管如此，各隊仍出賽144場，NC恐龍以83勝6和55敗在球季賽排名第一，最後也順利奪下隊史首冠。

NC恐龍去年11月24日奪冠，創下韓職最晚結束球季紀錄，新球季4月3日開打後，預定10月8日結束球季賽。

中職新球季將於3月13日開打，統一獅隊在台南主場迎戰中信兄弟隊，挑戰二連霸，開季時間比韓職早三周。