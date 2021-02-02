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日職／清宮幸太郎春訓首日就穿錯球衣 遭日網友留言砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
昨天火腿全隊都穿著黑色的練習衣進行春訓，只有清宮幸太郎一個人穿白的。 翻攝自日本yahoo sports
昨天火腿全隊都穿著黑色的練習衣進行春訓，只有清宮幸太郎一個人穿白的。 翻攝自日本yahoo sports

日本火腿昨（2月1日）在沖繩縣展開春訓，21歲的大物新秀清宮幸太郎在第一天就出糗，畫面上所有人都穿著黑色球衣，就清宮一個人穿白色上衣訓練，失態行為遭日本球迷集體留言砲轟。

據日媒《Sports報知》報導，昨天火腿全隊都穿著黑色的練習衣進行春訓，只有清宮幸太郎一個人穿白的，他表示自己把黑色球衣忘在千葉縣的宿舍裡，清宮說：「只有我大家不同步，真的很對不起。」最後他說記得明天會穿客場球衣，並再次跟大家道歉。

清宮的失態行為受到網友留言譴責，「太誇張了，一般來說春訓首日應該要做好萬全準備吧。」、「真不知該說是沒有緊張感還是沒在注意呢...」、「清宮有特別待遇，如果沒有人敢出面斥責他，他不會清醒的。」而日本棒球作家横尾弘一也在下方評論：「身為職業選手還這樣鬧笑話，一流的OB在現役選手的時候，2月早就已經為了開訓、期待到睡不著覺了，遺憾的是，清宮似乎沒有這種意識。」

日本 沖繩 宿舍

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