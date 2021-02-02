日職／四大天王各有隱憂 田中將大難再奪日本一

經過幾個月與洋基球團的拉鋸以及外界媒體的猜測後，「神之子」田中將大在上週終於宣布新球季的去向，以年薪約9億日幣的2年合約，相隔8年後再度重回老東家樂天金鷲，穿著18號球衣的那個人，將在今年球季重新站上樂天生命Park宮城球場的投手丘。

大聯盟6年都在洋基，拿到21世紀以來球團勝投數排第4名的78勝，田中上次在日職出賽已經是2013年的事情，當年球季他的表現超乎鬼神，幾乎囊括洋聯投手獎項，1.27的防禦率，單季例行賽24勝0敗，加上前一年例行賽的4勝，總共是例行賽跨季28連勝，含季後賽則是跨季30連勝，這3項不但是日職紀錄，更獲得金氏世界紀錄的認證，都是世界第一，總計在日職7年生涯累積99勝，防禦率則只有2.30，這也意味著田中有可能在今年的首場先發就拿下日職生涯的第100勝！

樂天在神之子回鍋後，先發投手輪值從傳說級提升到神話級，除了99勝的田中之外，另外還有85勝的則本昂大、132勝的岸孝之及144勝的涌井秀章，4人日職生涯總計460勝，是今年12支隊伍中最多的，擁有這4大天王的樂天，在去年選秀會又抽中大學第一強投早川隆久，加上還有石橋良太、弓削隼人等可以補上第5、6號先發，單就這先發輪值看起來，樂天似乎有很大的機會能再重返13年日本一的榮耀，但現實真的會是如此嗎？今昔比較或許可以略知一二。

樂天GM石井一久季後決定親自跳下來擔任新監督，調度功力仍待時間證明。 擷圖自樂天金鷲官方FB粉絲團

13年24勝的田中，是樂天當年奪下日本一的最大關鍵，不過他在經過這麼多年後的壓制力是不是還如同以往，畢竟這幾年有不少新生代強打者出現，是第一個最直接的問題；另外當年如果沒有15勝的第2號王牌則本，田中恐怕也獨木難撐大局，不過則本這兩年都受到傷勢影響，導致出賽場次都不到20場，勝投數也連兩季都只有5勝，去年3.96的防禦率以及1.32的WHIP都是生涯最差，被全壘打及被打擊率也是，新球季能否重新找回前幾年的球威，仍有待觀察。

17年轉隊到樂天的岸，前兩季都先發超過20場，分別拿下8勝及11勝，18年更以2.72拿下當年的防禦率王，不過與則本一樣，這兩年受到傷勢影響，先發場次都在15場以下，但只要他健康出賽，還是有一定的壓制力，去年9月傷癒復出後就投出6勝0敗防禦率不到2.5的成績。

去年演出大復活，在相隔4年再度投出10勝以上的涌井，球季初期投得是虎虎生風，但偶有大爆炸的情形出現，球季最後幾場則都有大量失分，防禦率也從9月初的2.50暴漲到球季結束時的3.60，今年涌井會不會再有去年的表現，也是疑問；去年有固定先發機會的石橋及弓削還需更進步，新人早川則還待時間證明在職棒場上有先發的能力。

即使如此，先發輪值可能還算是樂天最具優勢的地方了，樂天上季尾聲失去爭奪季後賽機會的一大因素就是牛棚後期的不穩，今年補進的新洋投如果能有所貢獻，加上宋家豪、森原康平、布希尼斯（Alan Busenitz）的表現如能回穩，樂天的投手群才能說有絕對的壓制性。

宋家豪(左)及布希尼斯(右)兩名牛棚大將的表現，將會直接影響到樂天的戰績。 擷圖自樂天金鷲官方FB粉絲團

打擊火力是樂天要爭冠的另一個隱憂，13年樂天的團隊打擊率是2成67，全壘打有97支，總得分628分，都在洋聯前段班，上季樂天的打擊依舊維持不錯的表現，這些數據仍在前段班，不過上季與淺村榮斗同為陣中僅有兩位打出雙位數全壘打的打者之一，有24轟的洋砲羅梅洛（Stefen Romero），季後又回去歐力士，新補進的兩名洋砲能否貢獻顯著的長程火力，大大攸關樂天今年的戰績，畢竟棒球還是得分才能贏的運動。

最後的比較在休息室裡面，13年樂天拿到日本一時的監督是於18年初逝世的星野仙一，星野在90年代開始擔任職棒球隊的監督，生涯累積了10幾年的監督執教經驗，11年接任樂天監督，在13年開花結果，拿到樂天唯一的一座日本一，相較於星野，今年跳下來親自接任監督的石井一久，不但是首度當監督，而且還兼任球團GM，調度協調上有多少功力，或許才是樂天重返榮耀的關鍵。