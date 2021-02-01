聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／坂本奧運奪金宣言 要和老同學田中一起打拚
日職巨人隊球星坂本勇人，今天在東京巨蛋展開春訓，首日進行簡單打擊練習，他特別提到回鍋樂天隊的同學田中將大，希望兩人有機會在東京奧運一起披上國家隊戰袍，以地主隊身分拚下金牌。
巨人春訓分為4組，在東京巨蛋的「S班」都是有經驗的球員，包括旅日好手陽岱鋼、坂本、菅野智之、丸佳浩都在其中，一共20名球員將在東京巨蛋練到4日，6日再轉往沖繩那霸。
田中離開待了七年的洋基隊，重新加盟樂天，新球季首戰將挑戰日職生涯第100勝紀錄（洋基另有78勝），他今天也透過推特和球迷互動，獲得不少迴響，有人表達希望儘快看到田中在仙台（樂天主場）登板的場面。
坂本、田中在少棒、青少棒時期都是隊友，兩人也從2007年起展開職棒生涯，都擁有日職冠軍紀錄，今年有機會一起為國家隊效力，希望奪下日本首面奧運棒球賽金牌。
坂本表示，很期待和田中一起揹負重任，穿上日本隊球衣，最大目標是奪金，會從春訓開始全力備戰。
【巨人 キャンプ 情報】— DRAMATICBASEBALL 2021 (@ntv_baseball) February 1, 2021
キャンプ初日 #坂本勇人 選手インタビュー
同級生 #田中将大 投手への思いも語って頂きました！
明日のキャンプ中継もジャイアンツLIVEストリームでお楽しみください！
▶️https://t.co/abkNLWWv49#giants #ともに強く pic.twitter.com/nCxW5GQihe
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言