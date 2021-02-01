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日職／坂本奧運奪金宣言 要和老同學田中一起打拚

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
坂本勇人在春訓時受訪。 擷圖自推特
坂本勇人在春訓時受訪。 擷圖自推特

日職巨人隊球星坂本勇人，今天在東京巨蛋展開春訓，首日進行簡單打擊練習，他特別提到回鍋樂天隊的同學田中將大，希望兩人有機會在東京奧運一起披上國家隊戰袍，以地主隊身分拚下金牌。

巨人春訓分為4組，在東京巨蛋的「S班」都是有經驗的球員，包括旅日好手陽岱鋼、坂本、菅野智之、丸佳浩都在其中，一共20名球員將在東京巨蛋練到4日，6日再轉往沖繩那霸。

田中離開待了七年的洋基隊，重新加盟樂天，新球季首戰將挑戰日職生涯第100勝紀錄（洋基另有78勝），他今天也透過推特和球迷互動，獲得不少迴響，有人表達希望儘快看到田中在仙台（樂天主場）登板的場面。

坂本、田中在少棒、青少棒時期都是隊友，兩人也從2007年起展開職棒生涯，都擁有日職冠軍紀錄，今年有機會一起為國家隊效力，希望奪下日本首面奧運棒球賽金牌。

坂本表示，很期待和田中一起揹負重任，穿上日本隊球衣，最大目標是奪金，會從春訓開始全力備戰。

樂天 洋基 巨人

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