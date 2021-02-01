中職／新人王就是狂 超過150個紅包送學弟

統一獅隊23歲外野手林安可，今天利用春訓休息日回到母校台南市南英商工，除了看學弟練球，還送所有人紅包，包括安慶國小、建興國中、南英後輩統統有獎，超過150包。

林安可前年加盟獅隊，第一個球季在一軍打了29場比賽，去年打擊大爆發，出賽118場繳出打擊率3成10、全壘打32支、打點99分的佳績，不但奪下中職全壘打、打點「雙冠王」，還抱回新人王、最佳十人獎，成為獅隊奪下隊史第十座總冠軍的大功臣。

林安可三級棒球出身安慶、建興、南英，今天特別回到南英鼓勵學弟，大家領到紅包都很開心，就連南英資深教練陳献榮也有份。