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中職／新人王就是狂 超過150個紅包送學弟
統一獅隊23歲外野手林安可，今天利用春訓休息日回到母校台南市南英商工，除了看學弟練球，還送所有人紅包，包括安慶國小、建興國中、南英後輩統統有獎，超過150包。
林安可前年加盟獅隊，第一個球季在一軍打了29場比賽，去年打擊大爆發，出賽118場繳出打擊率3成10、全壘打32支、打點99分的佳績，不但奪下中職全壘打、打點「雙冠王」，還抱回新人王、最佳十人獎，成為獅隊奪下隊史第十座總冠軍的大功臣。
林安可三級棒球出身安慶、建興、南英，今天特別回到南英鼓勵學弟，大家領到紅包都很開心，就連南英資深教練陳献榮也有份。
林安可懂得飲水思遠，陳献榮稱讚「很棒」，笑說：「今年領到中職新人王紅包，很特别，—定紅。」
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